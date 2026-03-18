Resumen: Autoridades revelan cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá; una mujer lidera la lista por caso de estudiante.

Señalada por el crimen de Jaime Esteban Moreno ahora encabeza lista de los más buscados en Bogotá

El cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá fue actualizado por las autoridades, revelando a siete personas señaladas de cometer crímenes en la capital del país, entre ellos un caso que ha generado fuerte indignación.

Dentro de esta lista de más buscados por homicidio en Bogotá, destaca el nombre de Kleidymar Paola Fernández, quien sería la mujer más buscada actualmente y está vinculada a un hecho ocurrido en octubre del año pasado.

Según la investigación, Fernández habría tenido un papel determinante en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, quien fue atacado en la madrugada del 31 de octubre en un caso que conmocionó a la ciudad.

Las autoridades señalan que el joven fue brutalmente agredido por al menos dos hombres identificados como Juan Carlos Suárez y Ricardo González, quienes ya fueron capturados junto a otra mujer. Sin embargo, en ese momento, Fernández quedó en libertad mientras avanzaban las indagaciones.

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Posteriormente, el 11 de diciembre de 2025, un juez de control de garantías emitió orden de captura en su contra, tras analizar material probatorio, incluyendo videos que serían clave para establecer su presunta participación como autora intelectual del crimen.

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De acuerdo con la defensa de la familia de la víctima, en las grabaciones se evidenciaría la presencia de Fernández durante los hechos, lo que reforzó la hipótesis de su implicación en el homicidio.

Las autoridades continúan la búsqueda de los implicados y reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita dar con el paradero de estas personas, garantizando absoluta reserva.

Este cartel de los más buscados hace parte de las estrategias para combatir el homicidio en Bogotá y avanzar en la judicialización de quienes estarían detrás de hechos violentos que afectan la seguridad en la capital.

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