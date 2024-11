¡Por una «lipo» mal realizada! Una joven murió en San Rafael: Su familia exige justicia

Minuto30.com .- En un trágico incidente ocurrido en San Rafael, Antioquia, Xiomara Agudelo, una joven de 25 años, falleció luego de complicaciones derivadas de una liposucción mal practicada que se realizó en un centro de masajes.

La cirugía estética, que se llevó a cabo hace cinco días, fue realizada por una médica proveniente de Medellín en un establecimiento dedicado a ofrecer tratamientos no invasivos, como masajes.

Reporta MiOriente, que la joven comenzó a presentar síntomas graves al cuarto día postoperatorio, como náuseas, fiebre y palidez. A pesar de que la paciente informó estos síntomas al centro estético, las respuestas que recibió minimizaban la situación, asegurando que los malestares eran «normales» tras el procedimiento.

Sin embargo, el cuadro empeoró rápidamente, y tras ser hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se descubrió que Xiomara había sufrido una perforación en el intestino, lo que causó una infección severa que finalmente le provocó la muerte.

Este caso pone de nuevo sobre la mesa la preocupación por la mala praxis en procedimientos estéticos realizados en centros no certificados o que no cuentan con la debida especialización para intervenciones quirúrgicas. La comunidad sigue alerta ante los riesgos de la proliferación de prácticas de belleza no supervisadas adecuadamente, que han dejado varias víctimas en el Departamento.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los detalles del procedimiento y la responsabilidad de los involucrados en este lamentable desenlace.

La familia de Xiomara Agudelo, consternada por su muerte, exige justicia y esclarecimiento de los hechos.

En el lugar ya se le habría practicado este tipo de cirugía estética a por lo menos otras 20 mujeres.