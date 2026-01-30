Lionel quiere conquistar el Atanasio…

Resumen: Para muchos, especialmente los niños de los años 90, este puede ser el último partido posible para ver en vivo al genio que marcó una era, al diez de la selección argentina que cambió la historia del fútbol mundial. Messi pisa Medellín y el fútbol se detiene.

Llega el Inter de Miami y con él un partido maravilloso, de esos que ya se anuncian como el partido de la historia. En la cancha se cruzan dos mundos: el del fútbol espectáculo y el de la gloria continental. De un lado, un argentino llamado Lionel Messi, el diez eterno, el campeón del mundo, acompañado de sus amigos y compañeros en el sueño rosa de Miami. Del otro, el club más laureado del fútbol profesional colombiano: el paisa Club Atlético Nacional, dos veces campeón de América, orgullo de Medellín y del país.

La ciudad vibra. Medellín viene de un fin de semana cargado de música y emociones con el histórico concierto de Bad Bunny, y ahora cambia el ritmo por el sonido inconfundible del balón rodando en el templo del fútbol paisa, el estadio Atanasio Girardot. La capital antioqueña está preparada para otro evento inolvidable.

Para muchos, especialmente los niños de los años 90, este puede ser el último partido posible para ver en vivo al genio que marcó una era, al diez de la selección argentina que cambió la historia del fútbol mundial. Messi pisa Medellín y el fútbol se detiene.

Pero Nacional no es espectador. El verdolaga saldrá con su jerarquía, con su historia y con su gente. Tendrá a su Búfalo en ataque y a Edwin Cardona defendiendo y liderando a este grupo que sabe de gestas, de noches mágicas y de copas levantadas.

Es una cita con la historia. Una noche para contarle al mundo que Medellín respira fútbol, que Nacional es grande y que el Atanasio Girardot está listo para escribir una página más de leyenda.

Todos invitados. El espectáculo está servido.