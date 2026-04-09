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    Linda, una cachorrita, se extravió en Guarne el jueves Santo ¿la encontraste?

    Cualquier información, por más pequeña que parezca, es de inmensa ayuda

    Publicado por: SoloDuque

    Linda, una cachorrita, se extravió en Guarne el jueves Santo ¿la encontraste?

    Resumen: Linda se extravió en la zona rural del municipio de Guarne, a 25 minutos aproximadamente del parque de la loalidad, y necesitamos la solidaridad de toda la comunidad para encontrarla.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Desde el pasado Jueves Santo (2 de abril), una familia busca desesperadamente a su cachorrita. Linda se extravió en la zona rural del municipio de Guarne, a 25 minutos aproximadamente del parque de la loalidad, y necesitamos la solidaridad de toda la comunidad para encontrarla.

    Detalles de la búsqueda:

    Nombre: Linda.

    Descripción: Es una cachorrita.

    Lugar de desaparición: Vereda Yolombal, municipio de Guarne (Antioquia).

    Fecha de extravío: Jueves, 2 de abril.

    ¿La has visto o sabes dónde está?

    Cualquier información, por más pequeña que parezca, es de inmensa ayuda. Si alguien la está resguardando o la ha visto deambulando por veredas aledañas, por favor comuníquese de inmediato.

    📞 Contacto Directo (WhatsApp): 300 811 0141

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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