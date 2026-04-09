Linda, una cachorrita, se extravió en Guarne el jueves Santo ¿la encontraste?

Resumen: Linda se extravió en la zona rural del municipio de Guarne, a 25 minutos aproximadamente del parque de la loalidad, y necesitamos la solidaridad de toda la comunidad para encontrarla.
Minuto30.com .- Desde el pasado Jueves Santo (2 de abril), una familia busca desesperadamente a su cachorrita. Linda se extravió en la zona rural del municipio de Guarne, a 25 minutos aproximadamente del parque de la loalidad, y necesitamos la solidaridad de toda la comunidad para encontrarla.
Detalles de la búsqueda:
Nombre: Linda.
Descripción: Es una cachorrita.
Lugar de desaparición: Vereda Yolombal, municipio de Guarne (Antioquia).
Fecha de extravío: Jueves, 2 de abril.
¿La has visto o sabes dónde está?
Cualquier información, por más pequeña que parezca, es de inmensa ayuda. Si alguien la está resguardando o la ha visto deambulando por veredas aledañas, por favor comuníquese de inmediato.
📞 Contacto Directo (WhatsApp): 300 811 0141
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