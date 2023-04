Con su carisma y frescura, a sus 37 años la barranquillera, Linda Palma, ha cautivado en diferentes formatos del entretenimiento.

De hecho, la primera aparición de la colombiana en las pantallas nacionales fue hace un poco más de una década cuando presentaba un programa juvenil en el canal City TV, y fue a través de este formato que la joven costeña conoció a quien es su esposo en la actualidad, Diego Pulecio, el vocalista de la banda Don Tetto.

El carisma, la personalidad y el talento que traía Linda a la televisión fueron características que permitieron que saltara de formatos juveniles para estar en Caracol Televisión al frente de concursos como La Voz y Yo me llamo. En la actualidad es una de las encargadas de la sección de entretenimiento del noticiero del mismo canal, pero Palma estuvo ausente por unas semanas debido a una grave situación familiar que tuvo que afrontar.

Linda no solo resalta por su talento como presentadora, sino también por su estable relación con Diego Pulecio. El amor entre los dos no se puede ignorar en las redes sociales y por ello muchos de sus seguidores esperan que llegue un hijo a la familia. Sin embargo, Linda no estaría muy convencida.

Hace más de una década, exactamente cuando Linda Palma tenía 23 años de edad, fue diagnosticada con una enfermad que, como estaba previsto, cambiaría su vida. En el 2008 a la barranquillera le informaron que sufría de esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que incluso le impedía a la presentadora realizar tareas cotidianas y esto afectó su trabajo.

“Es muy complicado vivir porque más allá de no poder hacer las cosas normales o que entendemos del día a día, como cepillarse los dientes, levantar un vaso, poder cocinar, estar escuchando todo el tiempo o ser consciente que la sociedad alrededor te está juzgando, está todo el tiempo pendiente de qué puede o no puedes hacer, inevitablemente, eso afecta”.

Es por esto que muchos han pensando que quizá esta enfermedad sea la razón por la cual Linda aún no ha tenido hijos después de dos años de feliz matrimonio Sin embargo, Palma le hizo frente a esta pregunta y aseguró que no ha sido madre porque es una gran responsabilidad y no lo contempla.

“No, bebé. No tenemos esos planes. Hasta ahora no he querido y lo hemos hablado (…) No tienen nada que ver con salud… Todos esos planes no he querido, vivimos solos Diego y yo. Eso implica tiempo independientemente si es perro, gato o un niño, es una responsabilidad grande. Estamos bien, gracias a Dios”, aseguró la presentadora en una entrevista para La Red del canal Caracol.

