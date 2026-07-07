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    Linda Loren Kelly desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 14 de mayo en el centro de Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    LINDA LOREN KELLY MOSQUERA
    Linda Loren Kelly desapareció en Medellín

    Resumen: Linda Loren Kelly Mosquera, mujer colombiana de 36 años, fue reportada como desaparecida. Hasta el momento, no se dispone de información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, ni sobre señales particulares que faciliten su identificación.

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    Linda Loren Kelly Mosquera, mujer colombiana de 36 años, fue reportada como desaparecida. Hasta el momento, no se dispone de información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, ni sobre señales particulares que faciliten su identificación.

    La desaparición ocurrió el 14 de mayo de 2026 en el centro de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Desde esa fecha, se desconoce su paradero, motivo por el cual las autoridades mantienen vigente su búsqueda.

    Ante la ausencia de información adicional sobre sus características distintivas o vestimenta, cualquier dato que contribuya a establecer su ubicación puede ser de gran utilidad para las autoridades encargadas de la investigación. La colaboración ciudadana es fundamental para apoyar los esfuerzos de búsqueda y favorecer su pronta localización.

    2 BOLETIN LINDA LOREN KELLY MOSQUERA

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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