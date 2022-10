[VIDEO] Linda Caicedo y Yésica Muñoz entre lágrimas pidieron perdón por no traer la copa

in

En la mañana de este domingo se vivió la emocionante final del mundial que marcó la historia en el fútbol femenino colombiano, y aunque estas señoritas no consiguieron llevarse la copa, entregaron todo e hicieron que el país se sacudiera de emoción por ellas.

Y, aunque las jugadoras recibieron todo el apoyo de los colombianos, ellas no pudieron ocultar sus lágrimas de tristeza por no conseguir este soñado triunfo.

Así lo dejaron ver durante Linda Caicedo y Yésica Muñoz, en la entrevista de Win Sport, mientras hablaban de los balances de lo que fue el partido.

«Anoche no pude ni dormir por estar pensando en esto, pero bueno, agradecer a todos los colombianos porque sé que hoy era un día histórico y no solo para ellos, sino para todos…perdón por no llevar eso que todo el mundo deseaba» Expresó linda entre lágrimas Linda Caicedo

Y sin duda, estas lágrimas causa dolor a todos los colombianos y no precisamente porque regresen sin la copa, sino porque no deberían dudar ni un segundo de lo grandiosa que son y de lo grandes que serán cada día.

Marcaron historia para Colombia y eso nunca lo olvidara el país. Este es el inicio de muchos triunfos para el genero femenino.

🇨🇴⚽ ¡Linda Caicedo y Yésica Muñoz entregaron su balance tras disputar la final Femenina sub 17! #ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/eN24QoH8fR — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 30, 2022

