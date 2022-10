Linda Caicedo y Luis Díaz, candidatos a mejores jugadores del año

Linda Caicedo y Luis Díaz no han dejado de causar alegrías este año en Colombia. Hace unas horas se conoció que ambos fueron nominados a los premios Globe Soccer Awards en las categorías de mejor jugadora y jugador del año respectivamente, en donde comparten candidatura con las principales figuras del fútbol femenino y masculino.

Por el lado del ‘guajiro’, figura del Liverpool, está pasando por una temporada soñada por lo que su esfuerzo ya fue premiado en la gala del Balón de Oro, en donde ocupó la posición 17. Es por esto que su nueva nominación para los Globe Soccer Awards es otro reconocimiento al excelente año que tuvo con los ‘Reds’.

Por su parte, Linda Caicedo sigue sorprendiendo pues se convirtió en la primera jugadora colombiana en la historia en estar nominada a dichos premios, lo que se convierte también en un reconocimiento al gran año que ha tenido, donde ser protagonista con la Selección Colombia de Mayores, sub-20 y la sub-17 ha generado importancia en los diferentes torneos, sin omitir lo hecho con su equipo, Deportivo Cali, donde consiguió el subcampeonato de la Liga Betplay Femenina.

Cabe recordar que en el año 2014, James Rodríguez ganó uno de estos premios en la categoría Mejor Revelación del año y Falcao ganó el trofeo al Mejor jugador del 2012.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST WOMEN'S PLAYER OF THE YEAR: pic.twitter.com/FPR2qTtcy3

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 20, 2022