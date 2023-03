Justo después del debut de Linda Caicedo con el Real Madrid el pasado fin de semana, se conoció una parte de la historia de la estrella colombiana que pocos conocían.

Los hechos se presentaron en 2020, precisamente cuando el mundo entero enfrentaba la pandemia del COVID-19. Cuando la delantera tenía tan solo 15 años, la vida la puso a jugar el partido más duro tras ser diagnosticada con cáncer de ovario, según reveló Win Sports.

A pesar de lo grave de la enfermedad, tanto la futbolista como sus seres queridos tomaron la decisión de mantener oculto el tema, pues el proceso de recuperación fue bastante extenso y tedioso, contaron en el canal deportivo.

La figura de la Selección Colombia nunca compartió en sus redes sociales la situación que atravesaba. Incluso, y según le dijo un trabajador del Deportivo Cali al mismo medio, se conocieron comentarios referentes a su rendimiento que la alcanzaron a afectar.

“Era muy difícil escuchar comentarios internos, de la prensa e hinchas, que decían que el rendimiento de Linda no era el mejor […] Los síntomas comenzaron cuando estábamos a punto de iniciar pandemia con un cuadro de dolor abdominal”, contó Javier Mosquera, médico deportivo del conjunto ‘azucarero’.

Según información del canal, el 15 de abril de 2020 se le realizó un tratamiento quirúrgico a Linda para retirarle la masa hallada e iniciar un proceso de quimioterapias. Su recuperación se dio en la Fundación Valle de Lili, donde ajustó seis ciclos de quimioterapias durante 3 meses.

Tal y como le sucede a la mayoría de las personas que sufren algún tipo de cáncer, a Caicedo se le comenzó a caer el cabello. Es tanto que, según el medio de comunicación, disputó la Liga Femenina de 2020 usando una peluca.

“Un día salimos a trotar y me mostraron una foto en la que mi hermana [como le dice de cariño a Linda] no tenía casi cabello y ya estaba con tubos. Yo llegué a mi casa a llorar y ella nos decía que se veía allá… Esa imagen no se me borra”, expresó Kelly Ibargüen, jugadora de Santa Fe y amiga cercana de Linda Caicedo, en charla con Win Sports.

Tras un extenso proceso de tratamientos, Linda regresó a las canchas en septiembre, cuando el Cali retomó a entrenamientos presenciales.

Así las cosas, cinco meses después de la intervención quirúrgica y del tratamiento, más exactamente el 20 de octubre, la nueva estrella del Real Madrid hizo su debut en la Liga Femenina en un duelo frente al Junior de Barranquilla. Con el paso del tiempo, su condición fue mejorando y terminó siendo campeona con el Deportivo Cali, club que estuvo presente durante todo el proceso de su enfermedad.

