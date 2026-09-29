Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Linda busca un hogar definitivo urgentemente ¿Te animas?

    Esta perrita fue rescatada y actualmente se encuentra en un hogar de paso

    Publicado por: Juan Manuel

    2 PERRITA ADOPCION
    Linda busca un hogar definitivo urgentemente ¿Te animas?

    Resumen: Se busca una familia para esta chiqui. Fue rescatada y actualmente se encuentra en un hogar de paso, pero es urgente encontrarle un hogar, ya que la persona que la tiene será sometida a una cirugía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Se busca una familia para esta chiqui. Fue rescatada y actualmente se encuentra en un hogar de paso, pero es urgente encontrarle un hogar, ya que la persona que la tiene será sometida a una cirugía.

    Linda tiene 2 años y busca una familia que le brinde amor y cuidado. Adopción responsable. Contacto: 3045988105.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Coctel MAKUNA SOUR

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.