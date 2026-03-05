Resumen: A pesar de la victoria, Colombia ocupa el tercer lugar debido a la diferencia de gol que arrastra tras el primer partido. Las canadienses mantienen el segundo puesto, mientras que Argentina se hunde en el sótano del certamen sin unidades

¡Linda al rescate! Colombia derrotó a Argentina, revive en la SheBelieves Cup y ya piensa en EE. UU.

Minuto30.com .- La Selección Colombia Femenina de Mayores recuperó el brillo y la memoria táctica en territorio estadounidense. En un duelo cargado de tensión y con el peso de la historia, el equipo “cafetero” se impuso 1-0 ante su similar de Argentina, logrando tres puntos de oro que borran la amarga imagen dejada en el estreno.

La gran protagonista de la jornada en Columbus, Ohio, fue Linda Caicedo. La joya del Real Madrid demostró por qué es el estandarte del fútbol nacional al anotar el único tanto del encuentro, un gol que no solo significa una victoria en el clásico sudamericano, sino un impulso anímico crucial para el grupo dirigido por Angelo Marsiglia.

Crónica de una redención: Linda marcó la diferencia

Tras las duras críticas por la goleada 4-1 sufrida ante Canadá, Colombia saltó al gramado con una disposición distinta. El equipo se vio más compacto, con una presión alta que asfixió la salida de la “Albiceleste”.

El gol de la victoria llegó tras una genialidad de Linda, quien aprovechó su velocidad y pegada para batir la resistencia argentina. A diferencia del debut, Colombia supo administrar la ventaja, mostrando la solidez defensiva que tanto se le reclamó tras la “pela” canadiense. El orden en la mitad del campo permitió que el marcador no se moviera, sellando un triunfo vital para la moral del grupo.

Así quedó la tabla: Colombia busca el podio

Con este resultado, la tabla de posiciones de la SheBelieves Cup 2026 se aprieta en la zona media, dejando a Colombia con vida de cara a la última jornada:

Estados Unidos: 6 puntos (+4)

Canadá: 3 puntos (+1)

Colombia: 3 puntos (-2)

Argentina: 0 puntos (-3)

A pesar de la victoria, Colombia ocupa el tercer lugar debido a la diferencia de gol que arrastra tras el primer partido. Las canadienses mantienen el segundo puesto, mientras que Argentina se hunde en el sótano del certamen sin unidades.

New Jersey espera: El desafío final contra las campeonas

Sin tiempo para celebraciones extendidas, la delegación colombiana ya aterrizó en New Jersey. Las jugadoras han llegado con la frente en alto y el ritmo en las venas, listas para enfrentar el reto más grande del torneo: la poderosa selección de Estados Unidos.

Este partido, programado para el sábado 7 de marzo a las 3:30 p. m., será el termómetro definitivo para medir el nivel de las cafeteras frente a las actuales líderes del ranking mundial, antes de encarar el nuevo formato de clasificación al Mundial de Brasil 2027.