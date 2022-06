«Ya quedó en el pasado»: Lina Tejeiro admitió haber intentado volver con Andy Rivera este año

La actriz Lina Tejeiro abrió su corazón en una entrevista con su manager, Claudia Serrato y ha dado declaraciones reveladoras que sus seguidores felicitan por su sinceridad.

Su manager inició preguntándole por el amor que siente hacia sus mascotas y evidentemente, no podía dejar la oportunidad de preguntar por su gran amor, el cantante Andy Rivera.

«Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar», afirmó la actriz al hablar del músico pereirano.

En redes sociales aplauden la sinceridad de Lina Tejeiro.

Lina Tejeiro confirmó que sí estuvieron juntos en Miami en el mes de febrero. Sin embargo, como en muchas otras oportunidades, el romance no pudo ser y según la actriz, ahora sí llegó esta historia a su fin luego de 9 años.

Ver la entrevista de Lina Tejeiro, esa forma de superación, de amor propio, de madurar, de entender que lo mejor es soltar, llegar al punto que entendió que por más daño y tóxico ya no hay dolor ni rabia… Uffff es impresionante!!! — Mónica (@MoniQiitac) June 17, 2022

Vengo de ver un video de dos horas de Lina Tejeiro y solo tengo por decir que mujer tan INCREÍBLE, no más . — Yireth. (@Yireeeth__) June 17, 2022

"un proceso maravilloso, muy doloroso pero maravilloso pero entiendo porque pasó por mi vida, tenía que aprender amor propio" @Lina_Tejeiro — Laura (@laorivera) June 17, 2022

Por fin Lina Tejeiro acepta que este año lo volvió a intentar con Andy, pero si… definitivamente cuando alguien no es pa uno , asi uno se ponga, no es y punto. Una buena lección. — Daniela (@danielapaolama) June 17, 2022

En otra entrevista, a Lina Tejeiro le mostraron fotos de personas importantes en su vida donde habló de su abuela, de su amiga Greeicy Rendón, del estilista Maito Leal, su familia y entre esos, Andy Rivera.

«Le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que fuimos. Realmente, hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando, juntos otra vez; sí, estábamos en Miami, y sí queríamos escribir una historia con final feliz», señaló.

«A veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer», comentó.

A partir del minuto 12:56 se puede ver lo que dijo Lina Tejeiro sobre Andy Rivera.