[VIDEO] ¿Qué pasó? A Lina Tejeiro le bajaron video de Instagram

La actriz Lina Tejeiro se destaca en sus redes sociales por su gran habilidad a la hora de recrear videos con otras voces y siguiendo el hilo de estas. Hace algunas horas publicó en su perfil de Instagram un video que ya se lo han borrado dos veces sin justificación.

En el video Lina Tejeiro actúa de ñera y dobla el audio que dice cosas como: «Puedo ser ñera, pero no de cualquiera, ¿ok?… ¡bum! gonorre* y le meto su puñalada por loca, por puto, por grosero».

A su vez, la llanera tituló esta publicación como: «Cuando me dicen ñera» y, en vista de que grabó este video desde una perspectiva cómica, puso la etiqueta de ‘Humor’.

Aunque el video todavía se puede ver en TikTok, en Instagram el video fue eliminado dos veces y Lina se reportó desde sus historias y contó qué pasó con su publicación.

A Lina Tejeiro le borraron un TikTok.

«Oigan, me borraron el TikTok, me borraron el Reel de la ñera porque creo que mucha gente lo denunció y me lo borraron. Bueno, qué le vamos a hacer. Me da miedo volverlo a subir y que me lo vuelvan a bajar, que me regañen, que me quiten la cuenta», dijo la actriz y finalizó que logró recuperarlo.

Sin embargo, en la red social de la actriz ya no se ve el video.

