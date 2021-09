El platal que pagó Lina Tejeiro por dañar un vestido de Carolina Herrera

La actriz Lina Tejeiro se mantiene muy activa en redes sociales, hace poco le contó a sus más de 8.2 millones de seguidores en Instagram cuánto dinero le tocó pagar luego de que ensuciara una costoso vestido de diseñador.

A través de un video Lina reveló que le tocó pagar una millonada luego de dañar un vestido que le habían prestado para los premios TvyNovelas 2013, y aunque hoy en día está mejor económicamente, en ese tiempo Lina vivía “arrancada”.

Por medio de varios videos publicados en sus estados de Instagram, Lina detalló, “Me lo prestaron con la condición de que lo entregara impecable, nuevo, como si nada hubiera pasado y yo me arriesgué”.

Ella pensaba, «‘Si, no lo voy a dañar, qué le va a pasar, no creo que me pase algo grave’», pero con unos pétalos de rosa habría dañado el costoso traje.

«Yo feliz, por un lado, por el otro, foto va, foto viene, pero no era consciente que estaba pisando todos los pétalos de rosas y que el vestido me quedaba largo, manché el vestido, pero dije ‘no importa, mañana lo mando a la lavandería, lo solucionan, lo arreglan, no pasa nada’… Noooo, lo llevé a la lavandería, no funcionó, no se desmanchó, no tenía arreglo”, aseguró la actriz.

Lina Tejeiro tuvo que pagar 1.500 dólares por la prenda (casi 6 millones al cambio de hoy en día).

