La actriz Lina Tejeiro estuvo hablando sobre su relación con la actriz Laura Londoño, con que no tuvo ‘filin’ durante el rodaje de una novela colombiana.

En entrevista con Diva Rebeca, personaje interpretado por el periodista Omar Vásquez, la actriz contó el motivo por el que no tuvo una buena relación con Laura.

Lina Tejeiro habla sobre su relación con Laura Londoño

“Yo creo que las personas somos como el agua y el aceite. Y hay personas con las que finalmente sí puedes hacer un equipo y dices tenemos la misma energía. No nos sentimos atacadas, no nos tomamos nada personal, no somos competencia, somos seguras y nos queremos. Y hay otras personas con las que uno dice no parcho porque no es de mi tipo de humor. Y siento que con Laura Londoño no hubo ese ‘match’ para hacer equipo entre todas”, expresó Lina durante