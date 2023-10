VIDEO. «Odié cada decisión que tomé por el afán de ser atractiva para la sociedad»: Lina Tejeiro se destapó

La modelo y actriz colombiana Lina Tejeiro se destapó en redes sociales, y habló sobre los episodios más fuertes que ha vivido desde los 12 años de edad.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Lina Tejeiro comenzó diciendo: «Varias veces he dicho que he sido de relaciones tóxicas, pero la relación más tóxica la tenía conmigo, vivía en guerra con el espejo».

Desde ese momento empezó a contar que aunque tuviera fama “odiaba mi cuerpo y quería cambiarlo todo”.

«A mis 14 años me diagnosticaron anorexia y bulimia. A mis 16-17 años me hice mi primera liposucción, a mis 21 años me hice una reducción en mis senos, a mis 24 años me inyectaron biopolímeros en los glúteos», expresó Lina en el video.

Es de anotar que la última extracción de biopolímeros de Lina Tejeiro fue en enero de 2023. La cual fue una de más fuertes para la actriz. Su salud se vio afectada cuando tenía 29 años, le hicieron la primera extracción de los mismos y a los 31 años la segunda.

