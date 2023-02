[Video] Lina Tejeiro se desnudó y mostró cicatriz de sus nalgas

La actriz Lina Tejeiro ingresó a cirugía este año debido a complicaciones con los biopolímeros en sus nalgas, aunque no dio muchos detalles en su momento, hace poco se desnudó para mostrar su cicatriz en sus pompis.

Por medio de sus estados de Instagram, Lina publicó una foto en la que sale con una toalla cubriendo su parte delantera mientras deja ver la cicatriz en sus glúteos.

“Ha sido una recuperación maravillosa, con mucho aprendizaje de por medio, en la primera cirugía aprendí mucho sobre la aceptación y que las cosas a veces tienen que pasar así y no hay manera de cambiarlas y no sirve de nada enojarnos o afectarnos por eso”, expresó Lina.

La actriz, recordada por su papel de Sammy en ‘Padres e hijos’, también habló sobre el último proceso por el que tuvo que ingresar a cirugía.

“Tuve un pequeño retroceso, porque me tuvieron que poner otra vez un hemovac (tubo de drenaje), a mí me lo habían quitado y cuando me lo quitaron estaba todo perfecto pero la piel no quería pegar, entonces yo le decía al doctor que no me lo volviera a poner, que mi piel iba a sanar sola, pero pasó una semana y la piel no pegó y el doctor tuvo que hacerlo”, dijo Lina Tejeiro.

