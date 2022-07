Lina Tejeiro mostró su «nuevo amor», pero las redes sociales estallaron en burlas a Andy Rivera

Desde hace varios días se ha rumorado que Lina Tejeiro se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. Tras varias curiosas interacciones en redes sociales, todo parece indicar que entre ella y el cantante urbano Juan Duque está surgiendo algo mucho más que una amistad.

Asimismo, este fin de semana los famosos confirmaron que efectivamente están saliendo. A través de sus redes sociales, ambos compartieron unas románticas imágenes.

Aunque ninguno de los dos hasta el momento se ha referido al tema, al parecer, los seguidores la actriz están muy felices de que finalmente esté abriendo su corazón a alguien más, debido a que ha sido muy duro para ella superar la larga relación que tuvo con Andy Rivera.

Incluso, hace un par de meses atrás la famosa entre lágrimas contó en una entrevista publicada en su canal de YouTube que este año lo había intentado de nuevo con el cantante, sin embargo, una vez más no funcionó.

Ahora que está con otra persona, algunos usuarios no dudaron en burlarse de Andy Rivera porque consideran que nunca luchó por ella y ahora tendrá que verla con alguien más.

Andy Rivera es el típico man que no quiere estar con la ex pero si la ve con otro man se hace la víctima y la hace la vida imposible, no la quiere tener con ella pero tampoco verla feliz con otro.

— Laura Rosero (@laurarosero17) July 2, 2022