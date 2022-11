La actriz colombiana Lina Tejeiro publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, contó la ‘triste historia de amor’ que pasó con el cantante paisa Juan Duque.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, expresó Lina el pasado jueves.

En la mañana de este viernes (11 de noviembre) Juan Duque es tendencia en redes sociales, luego del mensaje de Lina el cantante se cambió el nombre de usuario en Twitter.

El cantante decidió cambiar su nombre por “Rimel Albeiro”. Muchos en redes sociales, como lo hizo el artista, han creído que el mensaje del ‘rimel’ es dedicado a Juan Duque.

Lina Tejeiro y Juan Duque terminaron hace poco, sin saber en concreto cuál sería el motivo, en redes sociales aseguran que el cantante habría sido infiel mientras que él asegura que ha sido por falta de tiempo.

Hace poco se conoció que Lina Tejeiro va a viajar por el mundo, estará en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

