Lina Tejeiro contó cómo Greeicy Rendón le dio la noticia del embarazo

La actriz Lina Tejeiro contó como se enteró de una noticia muy especial que hace que cientos de fanáticos se emocionen. Esto es nada más y nada menos que el embarazo de Greeicy Rendón, una de las artistas colombianas más reconocidas de la actualidad.

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón tienen una de las amistades más estables de la farándula colombiana.

«Eso fue como en septiembre que ‘la raji’ (como cariñosamente se dicen) me dijo que nos viéramos con la excusa de que sus papás me habían mandado unas arepas riquísimas que ellos hacen. Ahí ella me dio la noticia y lloramos y gritamos», dijo Lina Tejeiro en una historia de su Instagram.

Para el gran cumpleaños que se celebró Lina Tejeiro, Greeicy Rendón ya se encontraba en gestación.

