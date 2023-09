FOTOS. “Ya no estás aquí”: Lina Tejeiro está destruida por muerte integrante de la familia

in

La actriz Lina Tejeiro está destruida, le dedicó una publicación de Instagram a integrante de la familia que falleció cuando ella menos se lo esperaba.

«Entender la vida es difícil y entenderla sin ti sera un proceso aún más difícil. Te me fuiste Frida y aún no entiendo porque, todo fue tan de repente. Tengo mi corazón hecho pedacitos», comenzó diciendo la actriz que se mostró nostalgica.

«Extrañare todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor. Cómo les haré saber a Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy que ya no estarás con nosotros. Como voy hacer para levantarme y no verte?», precisó en el últimos post.

y agregó: «Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estas aquí. Te amo y te amare por siempre mi loquita».

La perrita que falleció sería de raza pomerania.

