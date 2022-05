[FOTO] Lina Tejeiro no se dejó y contestó las criticas que recibió por foto desmaquillada

La actriz Lina Tejeiro suele ser constante con la interacción con sus seguidores de Instagram. Recientemente, la actriz reveló que participó en un triatlón, el cual se trata de un deporte donde se practican de manera simultanea y sin interrupciones 3 disciplinas: natación, ciclismo y carrera a pie.

«¿Y por qué te inscribiste a una triatlón? Yo: porque me gusta sentir como que me voy a morir», escribió la famosa en la publicación donde muestra su lado más natural tras realizar este deporte.

Aunque recibió decenas de mensajes positivos por su valentía, constancia y hasta por lucir bien sin una gota de maquillaje y toda sudada, siempre están los que la criticaron.

A través de sus historias en Instagram, Lina Tejeiro se tomó su tiempo para poner en su lugar a todas aquellos que criticaron sus fotos con una contundente y acertada reflexión. Algunos de los usuarios aseguraron que no luce igual sin maquillaje, mientras que otros se dedicaron a criticar la ropa deportiva que usó para la ocasión.

«¿Que se me ven los pezones? Pues porque tengo pezones. ¿Que me veo diferente sin maquillaje? Claro, porque sin maquillaje soy fantástica y con maquillaje soy una obra de arte», comenzó diciendo Lina Tejeiro.

Además, añadió que: «¿Cuál es la necesidad de opinar sobre un cuerpo que no es tuyo? Por qué necesitas sentirte mejor con tu cuerpo pero criticando otros. No sufras por un cuerpo que no es tuyo y si no te gusta pues no lo mires».

Lina Tejeiro contestó criticas.

