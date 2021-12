A través de sus historias en Instagram, la actriz Lina Tejeiro reveló a sus seguidores el verdadero motivo por el que sigue estando soltera. La confesión la realizó después de que un seguidor le preguntara por qué seguían viéndola sola y si extrañaba estar en pareja.

«Me encanta mi soledad, pero sería una mentira decir que no extraño con quien arrucharme, con quien amanecer y a quien besarle esa trompa. He aprendido en esta soledad que definitivamente el día que quiera estar con alguien es porque quiero y no porque me siento sola», expresó Lina.

En medio de sus confesiones, Tejeiro también contó si en el momento «tenía un arrocito en bajo».

Con la picardía que la caracteriza, respondió: «¿Tengo cara de que lo tengo? ¿De que me lo comí?».