Lina Tejeiro mostró la ‘chamba’ que le dejó los biopolímeros en sus glúteos

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y modelo Lina Tejeiro estuvo hablando con sus seguidores quienes le preguntaron sobre sus mascotas, el embarazo de Greeicy Rendón y en dicha dinámica mostró la cicatriz que le dejó los biopolímeros en sus glúteos.

Lina aseguró que la cicatriz que mostró en sus estados de Instagram podría desvanecerse un poco más pero no ha estado juiciosa con el tratamiento, según ella, estuvo en una sesión de «Laser Fraccionado» que le ayudó un montón. «Tampoco he tenido como el afán de querer borrarla porque no me molesta» detalló.

La actriz también aseguró que el especialista le sacó el 90 % de los biopolímeros por lo que no tendría que volver al quirófano, por el momento, «No necesito más cirugías, con la que tuvo hace dos años es suficiente», aseguró Lina.

Cuando le preguntaron por el tema de Greeicy dijo que la cantante la llamó en septiembre para entregarle unas arepas y fue el momento en el que se enteró de la llegada del bebé de la artista.

