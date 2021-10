Video: ¡Se destapó! «Beso personas que no son de mi gusto», lo que dijo Lina Tejeiro tras besar a Epa Colombia

La actriz Lina Tejeiro volvió a aparecer en sus redes sociales, en las historias de Instagram, para hablar sobre el acalorado beso que se dio con la Epa Colombia, y le bajó un poco a los comentarios que vienen haciendo al respecto.

En una de las historias, le preguntaron a Tejeiro si «Te arrepientes del beso con Epa Colombia?». Ante esto, ella tomó el tema con naturalidad, aunque parece que no le dio la importancia que sí le dio Daneidy Barrera.

«Los veo muy escandalizados con el tema, a ver les cuento: yo trabajo en televisión, normalmente tengo que besar personas que no son de mi gusto, porque en escenas de besos no todo el mundo se gusta, entonces no le vi nada de malo más que darle un beso y hacerla feliz», respondió Lina Tejeiro.

Aunque le bajó intensidad, Lina Tejeiro confiesa que no se arrepiente

En las historias Lina Tejeiro aseguró que no se arrepiente para nada de lo que sucedió entre ella y Epa Colombia, y además tuvo tiempo para hablar del supuesto conflicto con la pareja de Barrera, que se habría enojado por el beso.

«Ella fue la que nos grabó. Ya que si ellas se agarraron, se dejaron, volvieron, terminaron, no sé», dijo. Además, añadió «que ellas solucionen sus diferencias. A mí me siguen gustando los hombres, me encantan los hombres, me fascinan los hombres hasta el momento. No sé si el día de mañana se me manifieste el amor de otra manera y en otra persona, no le veo nada de malo, pero no quiere decir que en este momento me gustan las mujeres por haber besado a una amiga que fue a mi cumpleaños, sino que ustedes son como muy morronguitos. Eso les escandaliza, pero hay otras cosas que hacen que son peores y ahí sí no dicen nada».

