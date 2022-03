Lina Martínez, la hija de parapolítico que se quedaría con curul afro

Tras el reconteo de votos, algunos quemados en las elecciones del Congreso se están haciendo un espacio, como Lina Martínez, candidata a la curul afro de la Cámara de Representantes que es hija de un parapolítico.

El escrutinio está arrojando nuevos resultados que indicarían que Lina Martínez se queda con una de las curules que había obtenido Miguel Polo Polo, quien ha protagonizado diferentes polémicas alrededor, como el no saber cuántas comunidades afro hay en Colombia y haber aplicado a una beca como indígena.

Ahora, con respecto a este puesto en la Cámara podría venirse una nueva polémica, esta vez con Lina, quien se presentó por el Concejo Comunitario Limones, que habría tenido más votos que el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, que avaló a Polo Polo.

El padre de esta es Juan Carlos Martínez Sinesterra, exsenador condenado por ser colaborador de las AUC, momento en el que la Corte Suprema también lo investiga por nexos con el narcotraficante Olmer Durán Ibargüen, conocido como El Doctor.

Pero los escándalos de Martínez Sinesterra no pararon cuando fue a la cárcel, pues desde los centros penitenciarios remodelaba su celda, hacía fiestas y hasta fundó el Partido de Integración Nacional con Luis Alberto Gil, otro exsenador preso.

Para leer más noticias de política ingrese aquí.

En Buenaventura aparecieron 1500 votos de la NADA para Lina Martínez, hija del parapolítico Juan C Martínez Sinisterra. Me informan q el jefe de sistemas de Registraduria de B/ventura es primo de Lina Martínez. El fraude y la corrupción es GRANDE! No nos robarán@Registraduria

— MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) March 19, 2022