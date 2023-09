VIDEO. “Mi papá llevaba el país firmemente inscrito en su corazón”: Lina Botero

La emoción de hablar en nombre de su padre, el fallecido maestro de las artes plásticas Fernando Botero, provocó que a Lina Botero se le quebrara la voz y afloraran las lágrimas en sus ojos, cuando agradecía el homenaje póstumo a su padre y hacía referencia al amor que el “Colombiano Universal” tenía por nuestro país.

“En nombre mío y de toda la familia botero queremos agradecer la forma en que el país y el Gobierno ha recibido de vuelta a uno de sus hijos favoritos, Fernando Botero, mi papa. Decían que él era el más colombiano de los colombianos y no podría estar más de acuerdo, a pesar de haber vivido casi la totalidad de su vida fuera de Colombia, él llevaba el país firmemente inscrito en su corazón”, aseguraba la hija del maestro.

Lina Botero, recordaba las palabras de su desparecido padre señalando cuando aseguraba que para ser universal primero debía ser local “porque al tocar las raíces de su tierra, toca también las fibras más profundas y comunes a todos los seres humanos”.

En un recorrido sencillo por la historia artística de su padre, la ex presentadora de televisión recordó que al Maestro de producían rabia, tristeza e indignación los hechos de violencia en Colombia y en el mundo, al punto de dedicarles series completas como manifestación de repudio a todo lo que iba en contra de la dignidad y la vida humana.

“Cuando vemos su serie titulada Abu Ghraib, que pinto acerca de las torturas por parte de los soldados americanos en la cárcel de Irak o cuando vemos las escenas de masacre, que hacen parte de la serie sobre la violencia en Colombia, temas que produjeron en él rabia e indignación, reconocemos inmediata que se trata de un botero, gracias a su estilo inconfundible. Y, a pesar del tema a veces brutal, sus obras siempre comunican esa sensualidad, esa belleza, porque como él solía decir, fueron pintadas con amor”, resaltó Lina Botero.

Y recordó que una de las cosas que siempre les decía su padre era que el amor se expresaba con acciones y no con palabras, por lo que un día cualquiera decidió demostrarle su amor al país donando gran parte de su colección artística de 35 años.

“Cuando estaba descolgando las obras de sus propias paredes, dejándolas limpias, le pregunté, por qué no regalas todo y dejas al menos estas y me respondió… porque… me respondió, porque un regalo que no duele, no es un buen regalo”, dijo entre sollozos.

Las obras donadas cuando el país atravesaba uno de los momentos más sangrientos y tristes de la historia reciente, son las que hoy le dan vida al Museo Botero de Bogotá, a la Plaza Botero de Medellín y al Museo de Antioquia en Medellín.

“Recuerdo cuando un día nos anunció que donaría a Colombia la totalidad de su colección de arte reunida a lo largo de 35 años, el país estaba viviendo uno de los momentos más trágicos de su historia reciente, en medio de las masacres, los secuestros y los asesinatos, que ocupaban a diario los titulares de los medios de comunicación, muchos habían perdido confianza en el país, lo hizo como un gesto contundente de fe en nuestro futuro. Siempre me decía que esa fue la decisión más inteligente que había tomado”, puntualizó la hija del pintor y escultor más icónico de las artes plásticas de Colombia, el Maestro Fernando Botero.

