[VIDEO] ¿Es buen padre? Lina Arroyave contó detalles sobre la paternidad de Kevin Roldán

La caleña Lina Arroyave y el artista urbano Kevin Roldan sostuvieron una relación hace algunos años y tuvieron un hijo, Mathías, el cuál al parecer, según contó la modelo, el artista no lo ve hace mucho tiempo y tampoco responde por él.

Lina Arroyave y Kevin Roldán se convirtieron en papás hace más de cinco años, desde allí a la generadora de han preguntado en repetidas ocasiones por la relación que sostiene con el cantante, está vez contó que el menor y el joven no tienen «ninguna relación» pero que a partir de la próxima semana lo obligará a tenerla.

«No es posible que nosotras tengamos el 100% de la responsabilidad, cuando son ellos también los que hicieron parte del momento», dijo Arroyave, respondiendo a la pregunta.

Lina Arroyave contó que a partir de la próxima semana Kevin Roldán estará presente para su hijo.

A la rubia en repetidas ocasiones le hacen este tipo de preguntas, las cuales ella responde sin ningún tapujo y para muchos de sus seguidores no es secreto que el artista urbano es un padre «ausente», por todas las veces que la caleña ha hablado sobre este tema en las redes sociales.

La modelo respondió todo esto con la finalidad de dejar claro que así como los hombres tienen derecho a luchar por sus sueños, a salir adelante y continuar con sus vidas, las mujeres también pueden hacerlo con la ayuda de los padres en la crianza de los hijos.

«Esa responsabilidad tiene que ser 50 y 50, nos tenemos que ayudar, y no es que este hablando mal pero así es. Nada de bobitas», finalizó la modelo.

Lina Arroyave no dijo más detalles sobre lo que pasará pero contó que la próxima semana sus seguidores se darán cuenta de lo que sucederá.

Hace algunos meses, un seguidor le preguntó: «¿Hace cuánto no ve Kevin a Matías?», sin embargo, la respuesta no fue tan contundente y respondió con algunas evasivas señalando que no se acordaba y haciendo alusión a que fue hace mucho tiempo.

