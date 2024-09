En redes sociales se viralizó un particular video, donde se le ve a un limpiavidrios sacar un datafono para que el conductor del carro que había limpiado, le pagara sin excusas.

Este hecho, ha causado mucha gracia en las redes sociales y las personas no paran de reír, porque aunque posiblemente este datafono ni siquiera funcione, el limpiavidrios se ingenió una manera muy cómica, para responderle a las personas que le dicen ‘no’, porque no tienen efectivo.

Los usuarios que ven este video no lo bajan de creativo y también se imaginan la risa que pudo sentir el conductor de este vehículo al ser sorprendido por semejante personaje.

Aunque no se sabe con claridad en qué país y ciudad se dio este hecho, lo cierto es que sin duda alguna, todos saben que pasó en Latinoamérica, pues este continente es bien reconocido por personas creativas.

Estos son algunos de los comentarios que genera el video.

«El futuro es hoy , ¿Oiste Viejo?», «Transformación digital, que llaman», «Visa cuotas a 3, 6 y 12 pagos sin intereses!», «Cuando le dices a la persona que no tienes dinero en efectivo:», «Cómo pedir dinero de forma profesional y cortés», «Qué creatividad la de este personaje, yo me hubiera reido full», «Con esa creatividad, quién no le da una moneda».

