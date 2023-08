VIDEO. Alcaldes y Gobernadores son limosneros del Gobierno Central: Juan Fernando Cristo

in

Las reformas constitucionales de 2001 y 2007, que recortaron a la mitad los montos de las transferencias de la Nación a municipio y departamentos, convirtieron a alcaldes y gobernadores en limosneros del Gobierno Nacional, así la aseguró el ex ministro del interior Juan Fernando Cristo, al radicar un proyecto de acto legislativo en el Senado.

Cristo, acompañando a los congresistas de su colectividad en la radicación de la iniciativa que busca devolverles a los entes territoriales y municipales, los porcentajes de transferencias que tenían hasta hace 22 años y que ascendían al 46.5 por ciento de los ingresos de la Nación, señaló que solo así se puede hablar de descentralización y autonomía, de lo contrario los gobiernos locales y regionales seguirán con una alta carga de responsabilidades y sin recursos para ejecutarlas.

Al sumar su apoyo al proyecto de recomposición de la autonomía administrativa de gobernaciones y alcaldías, el presidente del Senado Iván Name aseguró que es el momento de pensar en un nuevo modelo político y administrativo del país, en el que las regiones son fundamentales para superar el atraso, la pobreza y la violencia, porque es con recursos que los mandatarios podrán responder a las necesidades de sus regiones y no seguir dependiendo del centralismo para solucionar sus problemas.

Según Name, el país tiene una fisionomía macrocefálica con un cuerpo raquítico y por eso no se ha logrado pasar al desarrollo, a la riqueza y a la paz, porque todo queda en poder de un gobierno “cabezón”, que no permite que se desarrolle su cuerpo y por ende sus regiones.

Tanto Cristo como Name señalaron que pasar de la descentralización a la autonomía es el primer paso para el desarrollo de un Estado Federal, en el que cada departamento se integre a una región con planeación y desarrollo de proyectos comunes que permitan el mejor estar de las poblaciones, como integrantes de la Nación Colombiana, pero con verdadera autonomía para solucionar sus problemas e impulsar su crecimiento.

La idea es que de manera paulatina tanto departamentos como municipios recuperen el 46.5 por ciento de las transferencias que determinó la Constitución de 1991 y cuyos montos hoy apenas llegan al 22 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación.

