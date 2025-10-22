La Liga BetPlay II-2025 ya está al día. Los 20 equipos de la A ya se pusieron al día y habiendo jugado todos las 16 fechas, así está la tabla.

El líder es Atlético Bucaramanga con 31 puntos, quitándole la posición al DIM que tiene los mismos puntos por diferencia de goles.

La tercera casilla, también por diferencia de goles, es para Junior de Barranquilla, todos clasificados para los cuadrangulares semifinales.

El cuarto lugar es para Atlético Nacional con 28 puntos y a 3 de quedar registrado definitivamente para las semifinales.

Esos mismos puntos del verde paisa los tiene Fortaleza que pierde la casilla por los mismo que los tres punteros, la diferencia de goles.

La sexta posición, y hasta ahí quizás los que ya están garantizados, es para Deportes Tolima con 26, seguido en la séptima casilla por Llaneros con 25 puntos.

El grupo de los 8 lo cierra Independiente Santa Fe con 22 puntos, y con la clasificación en riesgo.

¡Por fin la Liga al día! Así va la tabla de posiciones del FPC

Con seria posibilidad de ingresar está otro de los antioqueños. Águilas Doradas es noveno con 21 puntos, a 1 del octavo.

América de Cali, que para muchos había quedado eliminado después de perder con Millonarios, ahora es décimo con 20 puntos, necesitando hacer mínimo 10 de los 12 puntos en disputa.

Junto a América, en la casilla 12, está Deportivo Cali con los mismos puntos de los escarlatas y necesitando también prácticamente un puntaje perfecto.

Once Caldas en el puesto 13 y Millonarios en la casilla 15, son los otros grandes que tendrían que hacer puntaje perfecto en lo que falta para intentar quedarse en cuadrangulares.

Millonarios, el último en jugar por la fecha 16, estuvo a punto de quedarse con 3 puntos de oro frente a Pereira, pero por una desatención en un cobro de banda, se tuvo que resignar con un empate.

Más noticias de la Liga BetPlay