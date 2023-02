Arrancó la Liga Femenina: resultados de la primera jornada

El pasado sábado, 4 de febrero, la Liga Femenina dio inicio en su séptima edición. Deportivo Cali y América, clubes favoritos a quedarse con el título ganaron sus respectivos partidos y Boyacá Chicó como debutante sacó un valioso punto en condición de visitante.

Estos fueron los resultados de la primer fecha:

Atlético Nacional 0-0 Boyacá Chicó

Deportivo Cali 2-0 Real Santander

Junior 0-0 Tolima

Cortuluá 0-3 América

Pereira 2-2 Medellín

¿Cómo se disputará la segunda fecha?

La segunda jornada se jugará entre el 11 y el 13 de febrero, para esta fecha descansará Millonarios.

11 de febrero

Independiente Medellín vs. La Equidad / Hora: 4:00 p.m.

América de Cali vs. Llaneros FC / Hora: 4:10 p.m.

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe / Hora: 5:00 p.m.

Atlético Huila vs. Cortuluá Yumbo Industriales FC / Hora: 5:00 p.m.

12 de febrero

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira / Hora: 4:00 p.m.

Real Santander vs. Junior FC / Hora: 4:00 p.m.

Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali / Hora: 4:00 p.m.

13 de febrero

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional / Hora: 4:00 p.m.

¡Conoce la tras finalizar la Fecha 1 de la #LigaFemeninaBetPlayDIMAYOR 2023! ¿Quién comandará esta nave? #HechosDePasión pic.twitter.com/D2WmJuIr1k — DIMAYOR (@Dimayor) February 8, 2023

Más noticias de Deportes