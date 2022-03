in

La Liga BetPlay no para, con la fecha 13 del torneo está cada vez más apretada la tabla de posiciones, con los resultados y equipos que buscan ingresar a los ocho mejores del fútbol colombiano.

A continuación le mostramos cómo va la clasificación y los resultados de esta disputada fecha.

Resultados y partidos restantes

26 de marzo

Atlético Bucaramanga 1-0 Jaguares de Córdoba

Envigado 1-1 Once Caldas

Unión Magdalena 2-1 Águilas Doradas

Deportivo Pereira 1-1 Independiente Medellín

27 de marzo

Deportivo Cali vs Cortuluá

Alianza Petrolera vs Patriotas Boyacá

Deportes Tolima vs América de Cali

28 de marzo

Deportivo Pasto vs Equidad

Atlético Nacional vs Santa Fe

30 de marzo

Junior vs Millonarios

Tabla de posiciones

1. Millonarios – 26 puntos y +9 | 12 PJ

2. Nacional – 24 puntos y +8 | 12 PJ

3. Tolima – 23 puntos y +7 | 12 PJ

4. Medellín – 21 puntos y +5 | 13 PJ

5. Once Caldas – 21 puntos y +4 | 13 PJ

6. Envigado – 20 puntos y +3 | 13 PJ

7. Santa Fe – 19 puntos y +2 | 12 PJ

8. Junior – 19 puntos y +2 | 12 PJ

9. Bucaramanga – 18 puntos y 0 | 13 PJ

10. Equidad – 17 puntos, +2 | 12 PJ

11. Pereira – 17 puntos y -1 | 13 PJ

12. Alianza – 16 puntos y +2 | 12 PJ

13. Cortuluá – 16 puntos y 0 | 12 PJ

14. Jaguares – 16 puntos y -4 | 13 PJ

15.América – 15 puntos y -1 | 12 PJ

16. Águilas – 14 puntos y -8 | 13 PJ

17. Patriotas – 12 puntos y -4 | 12 PJ

18- Pasto – 10 puntos y -6 | 12 PJ

19. Unión – 9 puntos y -12 | 13 PJ

20. Cali – 8 puntos y -8 | 12 PJ