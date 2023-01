Se mueve el mercado para Liga Betplay 2023: conozca las altas y bajas

in

Manténgase actualizado con las novedades de fichajes en el fútbol colombiano. Tras el título del Deportivo Pereira en el segundo semestre de la Liga Betplay, el mercado no deja de sacudirse. Durante la primera semana de 2023 no hubo tregua, no paran de llegar noticias.

Estos son los movimientos que registra cada club colombiano:

Atlético Nacional

​

Altas: Francisco Da Costa, Cristian Zapata, Sergio Mosquera.

Bajas: Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Alex Mejía, Emmanuel Olivera, Yeison Guzmán.

Millonarios

​

Altas: Leonardo Castro, Fernando Uribe, Daniel Giraldo.

Bajas: Richard Celis, Diego Herazo, José Cuenú.

Atlético Junior

​

Altas: Léider Berrío, Brayan León, Iván Scarpeta, Vladimir Hernández, Amaury Torralvo, Carlos Sierra, Edwin Herrera, Jhon Vélez, Leider Berdugo, Howell Mena, Luis Sandoval.

Bajas: Fernando Uribe, Jorge Arias, Yesus Cabrera, Fabián Sambueza, Carmelo Valencia, Jhon Pajoy, Edwuin Cetré, Daniel Giraldo.

Deportivo Cali

​

Altas: Gustavo Adrián Ramírez, Kevin Dawson, Jhon Vásquez, Kevin Riascos, Kevin Viveros, Daniel Mantilla.

Bajas: Agustín Vuletich, Guillermo Burdisso, Cristian Mafla, Carlos Robles, Ángelo Rodríguez, Teófilo Gutiérrez.

América de Cali

​

Altas: Franco Leys, Cristian Barrios, Carlos Darwin Quintero, Facundo Suárez, Andrés Sarmiento.

Bajas: Joel Graterol, Marlon Torres, Carlos Sierra, Elvis Mosquera, Daniel Hernández, David Lemos, Juan David Pérez, Alejandro Quintana, Nicolás Giraldo, Eber Moreno.

Atlético Bucaramanga

​

Altas: Raúl Agustín Armando (DT), Jork Becerra, Diego Chávez, , Steven Lugo, Nelson Reyes y Kleyverson Vilora, Gonzalo Lencina, Nicolás Marotta, Javier Reina.

Bajas: Cristian Blanco, Brayan Palacios, Dayro Moreno, Bruno Teliz, Michel Acosta, Sergio Avellaneda, Diomar Díaz, José Adolfo Valencia, Juan Camilo Chaverra, Ronaldo Tavera, Johan Caballero.

Once Caldas

​

Altas: Dayro Moreno, Santiago Jiménez, Sherman Cárdenas, Andrés Felipe Correa, Jhon Pajoy, David Lemos.

Bajas: Alejandro Barbaro, Brayan Córdoba, Diego Valdés, Mauricio Gómez, Leyvin Balanta, Edwar López, Camilo Mancilla, Jesús Murillo y Ayron del Valle.

Deportes Tolima

​

Altas: Brayan Gil, Julián Angulo, Juan Manuel Valencia, Estéfano Arango, Juan Guillermo Arboleda, Facundo Boné, Diego Herazo, José Cuenú, Nicolás Giraldo, Yeison Guzmán, Carlos Esparragoza, Juan Camilo Chaverra.

Bajas: Andrés Ibargüen, Yohandry Orozco, Rodrigo Urueña, Sergio Mosquera.

Alianza Petrolera

​

Altas: Pedro Franco, Brayan Blandón, Juan Pablo Patiño.

Bajas: Kevin Londoño, Brayan Gil, Carlos Pérez, Estéfano Arango, Brayan Fernández, Daniel Moreno, Juan Camilo Arturo, Santiago Ruiz, Julián Guevara, Richard Rentería, Eduardo Zapata, Juan Sebastián Mancilla.

Jaguares

​

Altas: Carlos ‘Piscis’ Restrepo (DT), Manuel Arias, Christian Montero, Alejandro Gutiérrez.

Bajas: Alexis Márquez (DT), Pablo Mina, Harold Gómez, Juan Mancilla, Joao Rodríguez, Duván Viáfara, Henry Castillo, Iván Scarpeta, Andrés Arroyo, Rafael Bustamante, Juan Giraldo, Jhon Altamiranda, Jarlin Quintero.

La Equidad

​

Altas: José David Lloreda, Kevin Londoño, Didier Bueno, Yesid Díaz, Jhon Altamiranda, Jorge Ramos, José Hernández.

Bajas: Stalin Motta, Duvier Riascos, Nicolás Palacios, Sergio Felipe Román, Faber Gil, José Estupiñán, Néider Barona, Carlos Peralta, Amaury Torralvo.

Deportivo Pereira

​

Altas: Larry Angulo, Eber Moreno, Santiago Ruiz. Edisson Restrepo, Thomas Gutiérrez, Johan Bocanegra, Geisson Perea, Yesus Cabrera.

Bajas: Leonardo Castro, Léider Berrío, Brayan León, Duban Palacio, Andrés Correa, Jader Maza, Harlen Castillo, Luis López, Daniel Linarez, Yeiler Goez, Harlin Suárez, Kevin Lugo, José Sinisterra, Jhon Palacios.

Independiente Medellín

​

Altas: Daniel Londoño, Jaime Alvarado, Jorge Cabezas Hurtado, Jhon Palacios, Edwuin Cetré, Emerson Batalla, Andrés Ibargüen.

Bajas: Vladimir Hernández, Juan Guillermo Arboleda, Adrián Arregui.

Unión Magdalena

​

Altas: Jean Carlos Colorado, Brayan Carabalí, Stiven Palomeque y Carlos Mario Rodríguez.

Bajas: José David Lloreda, Stiwar Mena, Jairo Palomino, José Gómes, Jonathan Segura, Agostino Spina, Facundo Stable.

Águilas Doradas

​

Altas: Lucas González (DT), Jean Pineda

Bajas: Leonel Álvarez (DT), Felipe Jaramillo.

Santa Fe

​

Altas: Harold Rivera (DT), Cristian Marrugo, Fabián Sambueza, Fabio Delgado, Iván Rojas, Alexis Manyoma y Julián Millán.

Bajas: Alfredo Arias (DT), Jonathan Herrera, Edwin Herrera, Alejandro Gutiérrez.

Deportivo Pasto

​

Altas: Didier Pino

Bajas: Facundo Boné

Envigado

​

Altas: Felipe Jaramillo

Bajas: Daniel Londoño, Yadir Meneses.

Atlético Huila

​

Altas: Jonathan Lopera, George Saunders, Jonathan Herrera, Faber Gil, Ronaldo Tavera, Marcus Vinicius Felicio.

Bajas: Carlos Mario Rodríguez

Boyacá Chicó

Altas: Víctor Perea, Galileo Del Castillo, Daniel Soto.

Bajas: Ninguna

