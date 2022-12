[VIDEO] La Liendra armó tremenda pataleta al enterarse del nuevo equipo de su ídolo CR7

in

La liendra ha dejado claro en varias ocasiones que un fiel y gran fanático de Cristiano Ronaldo, tanto así, que además de ver sus juegos, ha seguido al jugador a varias partes del mundo para ver en vivo y en directo sus admiradas hazañas.

Y aunque debería alegrarle el avance que está teniendo el jugador a quien tanto admira en su carrera, la Liendra no tomó para nada bien el cambio de equipo que hizo Cristiano Ronaldo, y se grabó para sus redes sociales armando tremenda pataleta.

Queriendo demostrar lo poco a gusto que quedó con esta nueva firma, el creador de contenido compartió en sus historias lo inaudito que para él es este cambio.

Al parecer una de las cosas que más le preocupa es imaginarse que si juega en este equipo no podrá entender la narración de sus partidos, porque no habla este idioma.

«Yo no sé ni inglés, qué voy a entender a esos narradores; estoy confundido, estoy confundido. No sé si apoyarte, no sé si… Esperaba más”

Sin embargo, entre tanto berrinche y grito, luego de analizar, La Liendra aceptó que como verdaderos seguidor buscará la forma de entenderlos, porque no puede dejar de ver sus juegos, además de admitir que esta nueva oferta es una locura.

“Decir que no voy a ver a Cristiano Ronaldo y que no lo voy a apoyar en ese equipo, sería mentirles. Porque siento que voy a estar con ‘el Bicho’ en las buenas y en las malas. Pongámonos en la cabeza de Cristiano Ronaldo: tienes 37 años, ya hiciste todo en el fútbol, hiciste gol de chilena, ganaste 5 Champions League, 5 Balones de Oro y te ofrecen 200 millones de euros por temporada. Mensualmente, está ganando 17 millones de euros, que en plata colombiana son 82 billones 433 millones 235.000 pesos mensuales Si tomó esa decisión, la respeto y me parece una decisión madura y buena”, Mencionó luego de mostrarse indignado.

