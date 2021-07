«‘La Liendra’ está pasando hambre», eso le dijeron a Jhonny Rivera y por eso decidió buscarlo para conocerlo

El cantante Jhonny Rivera, reconocido además de sus canciones por sus obras sociales, le contó a sus seguidores la historia de cómo conoció al ‘influencer’ ‘La Liendra’.

El artista reveló que en sus redes sociales alguien le pidió dinero para ayudar a ‘La Liendra’, supuestamente porque estaría aguantando hambre. Fue entonces que él decidió contactar al creador de contenidos e invitarlo a almorzar.

Jhonny aclaró, «‘La Liendra’ no me estaba pidiendo plata, me querían era robar».

El ‘influencer’ que estuvo presente durante la transmisión, dijo, «el ladrón nos dejó algo bueno, por ese ladrón Jhonny me invitó a almorzar».

En medio de risas contaron que el cantante lo conoció primero y luego su hijo, Andy Rivera. Hablaron también de momentos que han reforzado la amistad de los tres.

Video de Jhonny Rivera y ‘La Liendra’

Le podría interesar: «La plata no te da clase ni estilo», le dicen a la Liendra en Twitter