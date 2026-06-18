Resumen: El congresista rechazó cualquier intento de deslegitimar a las autoridades electorales o de propiciar escenarios que puedan alterar la seguridad y la convivencia ciudadana en el territorio nacional:

Lidio García hace llamado a la civilidad y pide respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial

Minuto30.com .- El presidente del Congreso de la República, Lidio García Turbay, emitió un firme pronunciamiento a través de sus redes sociales en vísperas de la jornada de segunda vuelta electoral en Colombia. El líder legislativo hizo un llamado urgente a la calma, la sensatez y el respeto irrestricto a la institucionalidad del país.

Llamado a la madurez democrática y rechazo al alarmismo

En su declaración, García Turbay enfatizó que la estabilidad del país depende del comportamiento responsable de los líderes políticos y de la aceptación de la voluntad ciudadana:

Responsabilidad de los voceros públicos: El presidente del Congreso instó a quienes ocupan cargos de representación popular a actuar con gratitud hacia el sistema democrático. Les pidió evitar discursos alarmistas o convocatorias a movilizaciones callejeras en caso de que los resultados finales en las urnas no les sean favorables.

Aceptación sin condiciones: Aseguró que la verdadera madurez política se demuestra acatando la decisión del pueblo e indicó que la democracia colombiana se fortalece únicamente cuando los resultados electorales se respetan de manera incondicional.

Defensa de la legalidad y el orden público

Finalmente, el congresista rechazó cualquier intento de deslegitimar a las autoridades electorales o de propiciar escenarios que puedan alterar la seguridad y la convivencia ciudadana en el territorio nacional:

«Rechazamos cualquier intento de desconocer las instituciones electorales o de alterar el orden público. Colombia merece un ejemplo de civilidad: diálogo, legalidad y paz, sea cual sea el ganador. Las diferencias se resuelven en las urnas, no incitando a la violencia de nuestro pueblo».