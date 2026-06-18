Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Lidio García hace llamado a la civilidad y pide respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial

    Rechazamos cualquier intento de desconocer las instituciones electorales o de alterar el orden público: Presidente del Congreso

    Publicado por: SoloDuque

    Segunda vuelta
    Archivo.
    Lidio García hace llamado a la civilidad y pide respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial

    Resumen: El congresista rechazó cualquier intento de deslegitimar a las autoridades electorales o de propiciar escenarios que puedan alterar la seguridad y la convivencia ciudadana en el territorio nacional:

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El presidente del Congreso de la República, Lidio García Turbay, emitió un firme pronunciamiento a través de sus redes sociales en vísperas de la jornada de segunda vuelta electoral en Colombia. El líder legislativo hizo un llamado urgente a la calma, la sensatez y el respeto irrestricto a la institucionalidad del país.

    Llamado a la madurez democrática y rechazo al alarmismo

    En su declaración, García Turbay enfatizó que la estabilidad del país depende del comportamiento responsable de los líderes políticos y de la aceptación de la voluntad ciudadana:

    Responsabilidad de los voceros públicos: El presidente del Congreso instó a quienes ocupan cargos de representación popular a actuar con gratitud hacia el sistema democrático. Les pidió evitar discursos alarmistas o convocatorias a movilizaciones callejeras en caso de que los resultados finales en las urnas no les sean favorables.

    Aceptación sin condiciones: Aseguró que la verdadera madurez política se demuestra acatando la decisión del pueblo e indicó que la democracia colombiana se fortalece únicamente cuando los resultados electorales se respetan de manera incondicional.

    Defensa de la legalidad y el orden público

    Finalmente, el congresista rechazó cualquier intento de deslegitimar a las autoridades electorales o de propiciar escenarios que puedan alterar la seguridad y la convivencia ciudadana en el territorio nacional:

    «Rechazamos cualquier intento de desconocer las instituciones electorales o de alterar el orden público. Colombia merece un ejemplo de civilidad: diálogo, legalidad y paz, sea cual sea el ganador. Las diferencias se resuelven en las urnas, no incitando a la violencia de nuestro pueblo».

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.