Líder social denunció que soldados pararon su vehículo y mataron a tiros a su escolta en Norte de Santander

En las últimas horas la líder social Yolanda González García aseguró que uno de sus escoltas murió en confusos hechos después de que el Ejército parara su vehículo y le disparara cuando se movilizaban en la vía que comunica Saravena con Pamplona, en Norte de Santander.

La mujer, secretaria departamental del partido ASI, aseguró en Blu Radio que de la nada salieron hombres del Ejército a la carretera, le hicieron el pare y le empezaron a decir que se bajaran. Después, según ella, los soldados empezaron a gritar que se bajaran y no escucharon que quien la acompañaba era su escolta, quien estaba identificado.

“Me bajé del carro y apenas me bajé un soldado me dijo: ‘levante los brazos, levante las manos’. Cuando levanté las manos empezaron a disparar sin decirme nada (…) Solo me bajé yo, mi escolta no se bajó, porque él estaba en el carro buscando el carné”, relató la mujer en el medio citado.

Este hecho es objeto de investigación de parte de las autoridades judiciales, ya que el Ejército planteó que pudo tratarse de un error militar debido a que se estaba buscando un vehículo que habría sido robado, pero era de color blanco, no rojo como el de la mujer.

El escolta fue identificado como Ezequiel Méndez Rivero, de 33 años de edad, y quien llevaba tres años como integrante de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Por otra parte, González García resultó herida y fue trasladada en helicóptero al Hospital del Sarare.