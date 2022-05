[VIDEO] ¿Desagradecido? El líder social que ayudó Aída Victoria ahora la tiene metida en problemas

in

La creadora de contenido Aida Victoria, apareció una vez más llorando en las historias de su Instagram para contar la situación que está viviendo con un líder social al que decidió ayudar después que lo tuvieran amenazado de muerte en Chocó.

«Yo estaba pensando seriamente si venir y contar esto, pero tengo que hacerlo, porque yo no sé si el día de mañana se desencadene algo más grave y me parece mejor ser yo quien cuente estas cosas y corte esta vaina de tajo, sobre todo porque me siento muy ofendida y herida», partió diciendo Aída Victoria, entre lágrimas.

La barranquillera detalló que desde Chocó sacó a un líder social a quien identificó como Cristian. «Lo estaban amenazando, y en el momento en que me dijo eso yo me lo traje para Medellín. Le dije que se quedara en mi casa y que yo le iba a pagar su universidad», dijo.

Aída Victoria denuncia que Cristian está hablando mal de ella y teme que se filtren detalles íntimos

Durante su aparición, la joven contó que tras mudarse a Barranquilla con Cristian comenzaron a tener «problemas de cosas tontas» en cuanto a su convivencia. Tras esta situación, Aida no quiso convivir más con él y le pidió que se devolviera a la casa de Medellín y ella continuaría con su apoyo en cuanto a pensión y universidad.

Seguidamente, y tras recibir consejos, la influencer le propuso que montara un emprendimiento con el que pudiera costearse su día a día y aportar dinero a su fundación en Chocó. Sin embargo, ella le continuaría ayudando con la universidad. Pero, según relata ella misma, esto no le gustó a Cristian.

«Resulta que esta persona se ha puesto a hablar mal de mí y se ha puesto a decir cosas que a mí me tienen ofendida y que son sumamente delicadas, cosas que a mí me pueden terminar metiendo en problemas a nivel mediático», dijo Aída Victoria Merlano, nuevamente entre lágrimas.

