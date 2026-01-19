Resumen: El inicio de la Liga BetPlay I-2026 estuvo marcado por el dominio de Atlético Nacional, que se posicionó como líder solitario tras golear 4-0 al Boyacá Chicó bajo la dirección de Diego Arias. La jornada inaugural también destacó por las victorias contundentes de América de Cali, Llaneros (en un debut envuelto en polémicas arbitrales) y el Deportes Tolima, que venció al Junior en la reedición de la última final. Mientras que equipos como Bucaramanga y Pasto lograron triunfos importantes ante Millonarios y el DIM respectivamente, la fecha cerró con un balance de victorias locales casi absoluto, un único empate entre Santa Fe y Águilas Doradas, y un partido pendiente entre Cúcuta y Once Caldas.
Tras la goleada de Atlético Nacional contra Boyacá Chicó, 4-0, el verde paisa arrancó la Liga BetPlay I-2026, en la parte alta de la tabla.
El campeonato inició con polémicas arbitrales en la victoria de Llaneros sobre el Deportivo Pereira 2-0.
En el segundo juego Fortaleza venció 1-0 a Alianza de Valledupar. Por su parte en el tercer juego América de Cali goleó 3-0 a Internacional de Bogotá.
El equipo que ganó, por mayor cantidad de goles, fue Atlético Nacional frente a Boyacá Chicó, lo que ubicó a los verdolagas cómo líderes.-ñ
Por su parte, Atlético Bucaramanga le dio otro duro golpe a Millonarios, esta vez tras remontarle y ganarle el compromiso 2-1.
¡Saluden al líder! Atlético Nacional arrancó con pie derecho la Liga, resultados de la primera fecha
Los últimos partidos del domingo dejaron una victoria del Deportivo Pasto 1-0 contra el DIM; a Jaguares venciendo al Deportivo Cali 1-0.
Finalmente, en el duelo que revivió la final de diciembre, Junior cayó 2-0 contra el Deportes Tolima mientras Independiente Santa Fe y Águilas Doradas, protagonizaron el único empate hasta acá de la fecha.
Finalmente, un solo juego está pendiente, el del Deportivo Cúcuta recibiendo a Once Caldas en el estadio General Santander desde las 4 de la tarde.
Por diferencia de goles, los dirigidos por Diego Arias, comanda la Liga BetPlay I-2026.
Más noticias de la Liga BetPlay
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios