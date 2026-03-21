¡Líder absoluto y goleador! Nacional castigó a Internacional bajo la lluvia del Atanasio

Resumen: El dominio de Atlético Nacional fue absoluto en el gramado del Atanasio, reflejado en una abrumadora posesión del 71% frente a un escaso 29% de Internacional de Bogotá

Minuto30.com .- Atlético Nacional no cree en nadie. En una exhibición de efectividad y dominio territorial, el cuadro verde despachó con un contundente 3-0 al Internacional de Bogotá, llegando a la impresionante cifra de 27 puntos en 12 partidos, uno menos por aplazamiento, y consolidando una diferencia de gol de +16 que lo pone a soñar con una clasificación anticipada.

Un inicio accidentado para la visita

El destino del partido se empezó a trazar apenas al minuto 5. El lateral de Internacional, Johan Castro, vio la tarjeta roja directa tras una entrada desproporcionada y un fuerte golpe contra Casco. Con un hombre menos durante 85 minutos, el planteamiento del equipo bogotano se desmoronó frente a la marea verde.

El festival del gol

Nacional aprovechó la superioridad numérica y, liderado por una figura juvenil brillante, rompió el celofán:

Minuto 31: Rengifo abrió la cuenta tras una jugada colectiva, poniendo el 1-0 que dio tranquilidad a la tribuna.

Minuto 49: Iniciando el segundo tiempo, el goleador Morelos mandó a guardar el segundo tras una asistencia magistral de “la joya” de la cantera.

Minuto 77: El canterano Matías Lozano selló la goleada con el 3-0 definitivo, nuevamente tras pase de la figura juvenil del encuentro, Juan Manuel Rengifo.

Las estadísticas del dominio Verdolaga

Los números reflejan lo que se vio en el gramado del Atanasio: un Nacional dueño absoluto del balón y la intención.

El dominio de Atlético Nacional fue absoluto en el gramado del Atanasio, reflejado en una abrumadora posesión del 71% frente a un escaso 29% de Internacional de Bogotá. La superioridad numérica tras la expulsión temprana se tradujo en una ofensiva constante de los dirigidos por Diego Arias, quienes generaron 18 remates totales, 8 con dirección a puerta y 6 tiros de esquina, logrando capitalizar 3 goles que sentenciaron el encuentro.

Por su parte, el conjunto capitalino apenas logró inquietar el arco verdolaga con un solo remate directo en todo el partido, dejando en evidencia la brecha jerárquica que mantiene al verde como líder sólido del campeonato.

En la fecha 13, Nacional se mantiene líder con 27 puntos mientras que Internacional cede terreno y quada cuarto con 21 puntos.