Resumen: El guardameta de 200 centímetros de altura tuvo una noche de aprendizaje. Aunque el gol de Álvarez fue una definición de alta factura técnica, el "baño" sufrido generó debate entre los analistas

¡Líder absoluto!: Nacional venció a Jaguares en el debut de Cataño y se escapa en la tabla

Minuto30.com .- ¡Noche de fiesta y liderato consolidado en el Atanasio Girardot! Atlético Nacional cumplió con su tarea este lunes 6 de abril, venciendo 2-1 a Jaguares de Córdoba en el partido aplazado de la fecha 2.

Con este triunfo, el “Rey de Copas” no solo se pone al día con el calendario, sino que se afianza en la punta de la Liga BetPlay.

Atlético Nacional ratificó su condición de favorito al derrotar 2-1 a un aguerrido Jaguares. El encuentro estuvo marcado por el esperado debut del portero Kevin Cataño, quien vivió una noche de contrastes: la alegría de la victoria y el trago amargo de un gol que lo dejó “bañado” ante la mirada de la hinchada verdolaga.

Los goles: Del júbilo inicial al cabezazo de la victoria

Nacional golpeó primero. Al minuto 16, Andrés Sarmiento aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador y poner a celebrar al coloso de la 74. Sin embargo, la visita no se amilanó y al minuto 36 llegó la jugada del partido.

Yairo Moreno puso un pase milimétrico para el argentino Cristian Marcelo Álvarez, quien, con una frialdad absoluta, levantó un “globito” perfecto. Pese a sus 1,99 metros de estatura, Cataño quedó sin opciones ante la parábola del balón, sentenciando el empate parcial. La victoria definitiva llegó gracias a Bello, quien con un potente cabezazo selló el 2-1 final para el equipo de Diego Arias.

Análisis Estadístico: Superioridad Verdolaga

El marcador pudo ser más amplio de no ser por la falta de puntería en el último cuarto de cancha. Nacional triplicó a su rival en llegadas de peligro.

El dominio de Atlético Nacional sobre Jaguares de Córdoba quedó reflejado en las estadísticas finales del encuentro: el “Rey de Copas” registró 19 remates totales (9 de ellos con dirección al arco), frente a los 9 intentos de la visita (solo 3 a puerta).

Nacional controló la posesión con un 53%, logrando mayor volumen de juego ofensivo que se tradujo en 4 tiros de esquina contra 2 del rival. En cuanto a la disciplina, fue un partido equilibrado con 7 faltas cometidas por cada bando, aunque Jaguares terminó con 3 tarjetas amarillas, una más que el equipo local, reflejando la intensidad defensiva que debieron emplear para frenar el ataque verdolaga.

El debut de Cataño: ¿Aprobado?

El guardameta de 199 centímetros de altura tuvo una noche de aprendizaje. Aunque el gol de Álvarez fue una definición de alta factura técnica, el “baño” sufrido generó debate entre los analistas. No obstante, en el resto del encuentro se mostró seguro en los balones aéreos y Nacional sumó tres puntos vitales que lo dejan con 34 unidades en la cima de la liga.

Liderato verdolaga

Ventaja de dos partidos: Con 34 puntos, Nacional le saca 6 unidades de ventaja al Deportivo Pasto. Esto significa que, incluso si el “Rey de Copas” tropezara en las próximas dos jornadas, seguiría dependiendo de sí mismo para mantener el liderato.

Clasificación virtual: Históricamente, el “número mágico” para clasificar a los ocho oscila entre los 29 y 31 puntos. Nacional ya superó esa barrera con creces, lo que le permitirá al técnico Diego Arias gestionar las cargas físicas y darle más minutos a jugadores como Kevin Cataño o los juveniles.

Crisis en Montería: Para Jaguares, la derrota lo deja anclado en el puesto 18 con solo 14 puntos. Su lucha ya no es por entrar a los ocho, sino por la tabla del descenso, donde cada punto perdido en ciudades como Medellín pesa el doble al final de la temporada.

Lo que viene para el “Verde”

Con el calendario nivelado, Nacional ahora tiene la tranquilidad de mirar a todos desde arriba. El reto será mantener el ritmo competitivo y corregir detalles defensivos, como el gol encajado hoy, para llegar blindados a la fase final del torneo.