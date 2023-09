Lichnovsky dice que su naturaleza chilena lo ha hecho brillar en América de México

México, 27 sep (EFE).- El chileno Igor Lichnovsky, defensa del América mexicano, dijo este miércoles que el espíritu de adaptación de la cultura de su país es lo que le ha permitido destacar en tan poco tiempo en su nuevo equipo.

"Soy chileno y nosotros tenemos una cultura de adaptación en la que si todo lo externo está bien para la vida como yo siento que sucede en México, entonces el resto de jugar fútbol es lo que redondea ese estilo de vida perfecto", afirmó el central a propósito del clásico de Ciudad de México con Pumas, este sábado en partido de la décima jornada del Apertura.

El exjugador de Necaxa, Cruz Azul y Tigres, fichó por América el 14 de septiembre y dos días después destacó en la defensa durante la goleada por 4-0 a Guadalajara.

"Muchos jugadores con gran calidad que incluso han pasado por Europa, o tienen el sueño de jugar ahí, cuando vienen a la liga mexicana no les va tan bien por todas esas diferentes condiciones. Esta liga es rica en cuanto a climas o juegos a diferentes altitudes", subrayó.

Condiciones que para el surgido en las fuerzas inferiores de Universidad de Chile no le pega por su espíritu aventurero.

"Me gustan estos cambios. En mi vida soy un nómada y aquí en el América agradezco el respeto que me han dado mis compañeros, que me han permitido no necesitar tiempo para acomodarme y eso me viene como anillo al dedo", destacó.

Lichnovsy, nacido hace 29 años en Peñaflor, jugó en Oporto, Sporting de Gijón y Real Valladolid, y el Al Shabab saudí.

"Cada liga tiene sus maneras y yo estoy muy acostumbrado a la liga mexicana".

Sobre el derbi con Pumas, afirmó que gracias a sus compañeros ha entendido la importancia que tiene.

"Me han dicho que se vive de una manera muy pasional desde las inferiores y para nosotros esa es una motivación extra para marcar el camino a los jóvenes. Eso me inspira y es una motivación extra", puntualizó.

Por: EFE