Liceo Antioqueño se pronuncia y convoca a velatón tras la tragedia que cobró la vida de 17 egresados

Resumen: El Liceo Antioqueño de Bello se pronunció tras el accidente de tránsito que dejó 17 egresados fallecidos, expresó su solidaridad con las familias afectadas y convocó a una velatón como acto simbólico de acompañamiento y memoria, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas de la tragedia.

La tragedia ocurrida en la madrugada de este domingo, 14 de diciembre, en una vía del nordeste antioqueño, donde un bus que transportaba egresados del Liceo Antioqueño de Bello cayó a un abismo mientras regresaba de una excursión, dejó una profunda huella de dolor en Antioquia y especialmente en la comunidad educativa de esta institución.

El vehículo retornaba desde la Costa Caribe cuando se registró el siniestro. De acuerdo con información entregada por autoridades departamentales, el accidente ha dejado hasta el momento 17 personas fallecidas y al menos 20 heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica. Las autoridades continúan con las labores de verificación, ya que aún hay personas reportadas como desaparecidas.

Ante la magnitud de la tragedia, el Liceo Antioqueño se pronunció a través de un mensaje institucional en el que expresó su solidaridad con los estudiantes y sus familias. En el comunicado, la institución señaló:

“Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestros estudiantes y sus familias. Estudiantes de la promoción 2025 que participaron de la excursión de grados. Los abrazamos en este momento de tanto dolor y nos ponemos a disposición para brindar el acompañamiento necesario a toda nuestra comunidad.”

Como parte de este gesto de acompañamiento, la institución anunció la realización de una velatón y jornada de solidaridad, que se llevará a cabo este 14 de diciembre, a las 7:00 de la noche, en la sede central del Liceo Antioqueño. El encuentro busca rendir homenaje a las víctimas, acompañar a sus familias y generar un espacio de unión, respeto y esperanza. Desde el colegio invitaron a los asistentes a llevar velas o flores como símbolo de amor y memoria.

Por su parte, el secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, confirmó que las autoridades se mantienen articuladas con el sector salud, la Policía y demás entidades para atender la emergencia, mientras avanzan las investigaciones que permitan esclarecer las causas del accidente. Asimismo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial indicó que los procedimientos técnicos continúan en el lugar del siniestro.