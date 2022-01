Fotolibro sobre las extintas Farc llega al Museo de Arte Moderno de Nueva York

El Museo de Arte Moderno de Nueva York incluyó en su colección de fotolibros la obra del fotoperiodista colombiano Federico Ríos, Verde, en la que los miembros de las extintas Farc fueron los protagonistas.

En este fotolibro se documenta la transición de los, en ese entonces, combatientes de las Farc hacia el desarme y la reincorporación, gracias al acuerdo de paz firmado en 2016.

En este se recopilan más de 350 fotografías tomadas entre 2010 y 2020 en la que se muestra a los exguerrilleros en sus facetas más personales, su rutina en la selva, las tensiones durante los diálogos y la transición hacia la vida como civiles.

Cabe mencionar que el Museo de Arte Moderno de Nueva York es reconocido por albergar diferentes colecciones de arte impresionistas y surrealistas, sí como de diseño gráfico, diseño industrial, fotografía, arquitectura y cine.

Verde ha sido incluido en la colección de fotolibros de @MuseumModernArt Nunca me imaginé que tuviera esta tremenda acogida. Llegar al MOMA es un sueño gigante, algo que todavía no alcanzo a dimensionar, un logro tremendo que celebro con cada persona que me apoyó en el camino. 🙏 pic.twitter.com/m89CZslpA1

— Federico Rios (@federicorios) January 21, 2022