Libro de Britney Spears «libre de demandas de ex parejas» de celebridades

El libro «The Woman in Me» que narrará la vida de Britney Spears, no pasó por corrección de estilo y tampoco lectura anticipada de fans.

Britney Spears puede estar tranquila según el periódico «Daily Mail«, quien asegura que su libro está libre de amenazas si hace confesiones de lo vivido con Justin Timberlake y Collin Farrell, quienes fueron pareja de ella en algunos momentos de su vida. El primero salió con ella entre 1999 a 2002, años después de que fueran compañeros en el famoso espacio de TV «El Club de Mickey Mouse» de Disney. Con Farrell en el 2003, ambos compartieron momentos de alfombras rojas, invitaciones y apariciones en vivo de eventos Hollywood además de musicales pero nunca declararon que eran. Por lo que en su autobiografía, algunos esperaban que hiciera menciones o «revelaciones íntimas». Se conoció que no hay nada de que escandalizarse, ya que el escrito no tuvo que pasar por la lectura de los respectivos equipos legales de las celebridades como lo afirmaba el diario «The Sun» de Londres. El Daily logró establecer que «no hubo amenazas legales de Justin o Colin«.

Lo que se sabe es que «The Woman In Me«, tampoco fue filtrado a fans y está claro que su editora Gallery Books lo reseña como: «una historia valiente y sorprendentemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza«.

