LIBIA ESTHER MORENO DIOTAGRI
Libia Esther Moreno desapareció en Caldas

Resumen: Libia Esther Moreno Diotagri, de 79 años, fue reportada como desaparecida el 4 de septiembre de 2025 en el municipio de Caldas, Antioquia.

Libia Esther Moreno Diotagri, de 79 años, fue reportada como desaparecida el 4 de septiembre de 2025 en el municipio de Caldas, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Libia vestía un pantalón color café, una blusa negra y zapatos negros.

Entre sus características físicas se destaca su contextura delgada, piel trigueña, ojos negros, boca pequeña y labios delgados.

