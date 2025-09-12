Libia Esther Moreno desapareció en Caldas

Resumen: Libia Esther Moreno Diotagri, de 79 años, fue reportada como desaparecida el 4 de septiembre de 2025 en el municipio de Caldas, Antioquia.
Libia Esther Moreno Diotagri, de 79 años, fue reportada como desaparecida el 4 de septiembre de 2025 en el municipio de Caldas, Antioquia.
Al momento de su desaparición, Libia vestía un pantalón color café, una blusa negra y zapatos negros.
Entre sus características físicas se destaca su contextura delgada, piel trigueña, ojos negros, boca pequeña y labios delgados.