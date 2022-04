¡Champions, Libertadores y Sudamericana! Agenda futbolera para este miércoles

Con el regreso de la Champions League, sumado al comienzo de la fase de grupos tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, esta semana viene recargada de mucho fútbol para disfrutar.

Ayer fue el gran abrebocas con la brillante actuación de Luis Díaz en Lisboa, el apretado cruce de Manchester y el Atlético Madrid, más el debut victorioso del Deportivo Cali ante el siempre peligroso Boca Juniors.

→ Para el día de hoy tendremos varios partidos de gran calibre:

4tos de final Champions League

El cruce más relevante es el choque entre el actual campeón Chelsea ante el puntero de la liga española el Real Madrid, quién a su vez llega de eliminar al para muchos favorito PSG.

* Chelsea vs Real Madrid (2:00 pm)

* Villarreal vs Bayern Munich (2:00 pm)

Copa Libertadores

Esta noche se dará el debut del Deportes Tolima en la máxima compentencia donde a se verá las caras con el actual campeón brasilero quien posee figuras como el central uruguayo Diego Godín, Hulk y ‘nacho’ Fernández, aunque no contará con el chileno Eduardo Vargas.

* América MG vs Independiente del Valle (5:00 pm). Actuación del ‘índio’ Ramírez en el conjunto brasilero.

* Talleres vs Universidad Católica (5:00 pm). Actuación de los cafeteros Diego Valoyes, Rafael Pérez y Emerson Batalla.

* Alianza Lima vs River Plate (7:00 pm). ¡Juanfer Quintero en acción!

* Táchira vs Palmeiras (7:00 pm)

* Tolima vs Atletico Mineiro (7:00 pm)

🏆 ¡Miércoles con mucha acción en la CONMEBOL #Libertadores! 💪 🗓️ La agenda de hoy con los 7⃣ partidos que se juegan en la Fase de Grupos de la Copa.#GloriaEterna pic.twitter.com/G3LP7erLGB — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 6, 2022

Copa Sudamericana

Comienza la actuación colombiana en la fase de grupos de la Copa Sudamericana donde esta tarde el cuadro tiburón encabezado por el técnico argentino Juan Cruz Real visitá a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril.

* Unión de Santa Fe vs Junior de Barranquilla (5:15 pm)

* Fluminense vs Oriente Petrolero (5:15 pm). Actuación del colombiano Jhon Arias y el matador argentino ex DIM, Germán Cano.

* 9 de Octubre vs Internacional de Porto Alegre (7:30). Mismo grupo que Independiente Medellín.

😁🇦🇷¡En imágenes, nuestro primer entrenamiento en Argentina previo al partido ante Unión! #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/c5B0pyBHni — Club Junior FC (@JuniorClubSA) April 4, 2022

