Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Serie abierta entre los campeones de la Libertadores! Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia a Once Caldas

    • ¡Serie abierta entre los campeones de la Libertadores! Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia a Once Caldas

    ¡Serie abierta entre los campeones de la Libertadores! Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia a Once Caldas
    Atlético Nacional derrotó 1-0 a Once Caldas en el Palogrande de Manizales, en el juego de ida de la Copa BetPlay. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:

    • Los campeones de la Libertadores! Atlético Nacional y Once Caldas, se enfrentaron en el juego de ida de la Copa BetPlay.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    En una noche brillante para el portero Luis Marquínez y una clara opción desperdiciada por Marlos Moreno, el juego terminó apretado, tanto que para muchos es serie abierta.

    El verde paisa derrotó al blanco blanco 1-0 en el estadio Palogrande de Manizales, en un juego intenso pero de poca efectividad en las dos áreas.

    El único gol llegó al minuto 48 del compromiso cuando el árbitro decretó penal, luego de que un remate en el área de Alfredo Morelos, fuera atajado por Jéider Riquett, sanción que el VAR validó.

    ¡Serie abierta entre los campeones de la Libertadores! Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia a Once Caldas

    El balón lo tomó Edwin Cardona que regresó al cobro de un penal, después de los dos que desperdició en la Copa Conmebol Libertadores.

    El crack verdolaga pateó al centro y con potencia, mientras el guardameta Joan Parra se tiró al palo izquierdo.

    Con ese 1-0, y pese a las múltiples opciones de lado y lado, el compromiso se cerró y quedó para resolver en el estadio Atanasio Girardot el miércoles 22 de octubre.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡Por la defensa del título! Atlético Nacional anuncia los titulares para enfrentar a Once Caldas

    ¡Mucha hinchada! De nuevo, impresionante banderazo verdolaga, esta vez en Manizales

    ¡Hospital verdolaga! Estas son las bajas de Atlético Nacional previo al juego contra Once Caldas

    ¡Partidazo en la Copa BetPlay! Atlético Nacional visita a Once Caldas

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Serie abierta entre los campeones de la Libertadores! Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia a Once Caldas

    ¡Serie abierta entre los campeones de la Libertadores! Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia a Once Caldas

    ¡Por la defensa del título! Atlético Nacional anuncia los titulares para enfrentar a Once Caldas

    ¡Por la defensa del título! Atlético Nacional anuncia los titulares para enfrentar a Once Caldas

    ¡Mucha hinchada! De nuevo, impresionante banderazo verdolaga, esta vez en Manizales

    ¡Mucha hinchada! De nuevo, impresionante banderazo verdolaga, esta vez en Manizales

    ¡Hospital verdolaga! Estas son las bajas de Atlético Nacional previo al juego contra Once Caldas

    ¡Hospital verdolaga! Estas son las bajas de Atlético Nacional previo al juego contra Once Caldas

    ¡Partidazo en la Copa BetPlay! Atlético Nacional visita a Once Caldas

    ¡Partidazo en la Copa BetPlay! Atlético Nacional visita a Once Caldas


    [grupos] [fixture items="7"]