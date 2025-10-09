Los campeones de la Libertadores! Atlético Nacional y Once Caldas, se enfrentaron en el juego de ida de la Copa BetPlay.

En una noche brillante para el portero Luis Marquínez y una clara opción desperdiciada por Marlos Moreno, el juego terminó apretado, tanto que para muchos es serie abierta.

El verde paisa derrotó al blanco blanco 1-0 en el estadio Palogrande de Manizales, en un juego intenso pero de poca efectividad en las dos áreas.

El único gol llegó al minuto 48 del compromiso cuando el árbitro decretó penal, luego de que un remate en el área de Alfredo Morelos, fuera atajado por Jéider Riquett, sanción que el VAR validó.

¡Serie abierta entre los campeones de la Libertadores! Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia a Once Caldas

El balón lo tomó Edwin Cardona que regresó al cobro de un penal, después de los dos que desperdició en la Copa Conmebol Libertadores.

El crack verdolaga pateó al centro y con potencia, mientras el guardameta Joan Parra se tiró al palo izquierdo.

Con ese 1-0, y pese a las múltiples opciones de lado y lado, el compromiso se cerró y quedó para resolver en el estadio Atanasio Girardot el miércoles 22 de octubre.

