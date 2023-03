Dejaron en libertad a los presuntos ladrones que habrían golpeado a su víctima hasta dejarlo inconsciente

in

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre corre hasta que se cae y es alcanzado por varios sujetos que lo golpean hasta dejarlo inconsciente y luego se le roban sus pertenencias. Momentos después pasa un bus que lo atropella. La víctima muere al instante.

El hecho se registró en la carrera 19 con calle 6, en la localidad de los Mártires de Bogotá.

Por este hecho fueron capturadas varias personas y puestos a disposición de la autoridad correspondiente. No obstante, este miércoles, se conoció que tres de los procesados fueron dejados en libertad.

El hecho ha causado rechazo, en redes sociales han dejado incluso mensajes de indignación por este hecho.

En varias ocasiones la alcaldesa Claudia López ha rechazado también las decisiones de los jueces que terminan dejando en libertad a los ladrones. “De cada 4 capturados a dos los termina dejando libre el fiscal. El fiscal del caso no imputa el cargo, no destaca el agravante y lo deja libre. A uno de cada cuatro lo deja libre el juez y en el resto o no aplicaba o hay algún error en el procedimiento”, dijo la mandataria de la capital en una ocasión.

Exactamente lo que Claudia López ha denunciado públicamente varias veces. Imposible tener ciudades y un país más seguro cuando pasan estas cosas. Tenemos una Reforma a la justicia que tampoco lo resuelve. https://t.co/ntB706yvLh — 🦦Una Ciudadana Comúc (@AsinomasDigo) March 9, 2023

